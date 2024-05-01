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MEDYA

Ferhat Murat ile Şaban Sevinç canlı yayında kapıştı 31 Mart'tan sonra size bir şey oldu

Gazeteci Şaban Sevinç ile yazar Ferhat Murat, tv100 canlı yayınında yeni anayasa tartışması üzerinden birbirine girdi.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında tansiyon yükseldi. İletişimci-yazar Ferhat Murat ile gazeteci Şaban Sevinç, yeni anayasa tartışmalarında birbirilerine sert sözlerle yüklendiler.

Sevinç'e tepki gösteren Murat, "31 Mart'tan sonra size bir şey oldu. Aşırı özgüven geldi. Yüzde 37 oy aldınız. Biz dedik ki milletin takdiri. CHP'ye oy verenleri 'göbeğini kaşıyan adam' demedik. 'Onun oyu ile bunun oyu bir değil' demedik. 20 senedir AK Partililere koyun dediniz." dedi.

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