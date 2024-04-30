Fatih Erbakan'dan olay yaratacak 'Cumhur İttifaki' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KRT'ye konuk oldu. Erbakan Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Cumhur İttifaki'nda uzun ömürlü olmamalarını, doğruya doğru, yanlışa yanlış demelerinin en büyün sebep olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti’nin ekonomideki başarısızlıklarını vurgulayarak, halkın derdine derman olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nin iktidar hedefi olduğunu ancak halkın sorunları çözülse bile koltuk sahibi olma zorunluluğunun olmadığını belirtti.

Erbakan, polemiklere girmek istemediklerini ve siyasette zerafet ve centilmenlik anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Cumhur ittifakında olmadıklarını söyleyen Fatih Erbakan, son seçimlerde kendi adaylarını çıkarttıklarını ve bu ittifaka katılmadıklarını belirtti.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin kendilerine yönelik açıklamalarıyla ilgili polemik yapmak istemediklerini ve çözüm odaklı siyaset yaptıklarını ifade etti.