BIST 10.046
DOLAR 32,38
EURO 34,58
ALTIN 2.381,90
GÜNCEL

Fatih Erbakan'dan olay yaratacak 'Cumhur İttifaki' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KRT'ye konuk oldu. Erbakan Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Cumhur İttifaki'nda uzun ömürlü olmamalarını, doğruya doğru, yanlışa yanlış demelerinin en büyün sebep olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti’nin ekonomideki başarısızlıklarını vurgulayarak, halkın derdine derman olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nin iktidar hedefi olduğunu ancak halkın sorunları çözülse bile koltuk sahibi olma zorunluluğunun olmadığını belirtti.

Erbakan, polemiklere girmek istemediklerini ve siyasette zerafet ve centilmenlik anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Cumhur ittifakında olmadıklarını söyleyen Fatih Erbakan, son seçimlerde kendi adaylarını çıkarttıklarını ve bu ittifaka katılmadıklarını belirtti.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin kendilerine yönelik açıklamalarıyla ilgili polemik yapmak istemediklerini ve çözüm odaklı siyaset yaptıklarını ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Selçuk Bayraktar'dan 'Hedef Kızılelma' paylaşımı!
Selçuk Bayraktar'dan 'Hedef Kızılelma' paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Taksim Meydanı tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Taksim Meydanı tepkisi
İsrail polisi kendisine saldıran Türk vatandaşını böyle öldürdü
İsrail polisi kendisine saldıran Türk vatandaşını böyle öldürdü
Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Mesele Netanyahu'nun soykırım siyasetidir
Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Mesele Netanyahu'nun soykırım siyasetidir
Şanlıurfa'da terör örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Cüneyt Özdemir müşterisi Türk olduğu için fark alan otele kesilen cezayla dalga geçti
Cüneyt Özdemir müşterisi Türk olduğu için fark alan otele kesilen cezayla dalga geçti
Bahçeli'den İmamoğlu ve Fatih Erbakan'a sert Hamas tepkisi
Bahçeli'den İmamoğlu ve Fatih Erbakan'a sert Hamas tepkisi
Kadıköy'de yaşlı kadın, ilahi okuyan 6 yaşındaki kızı taciz edip ağlattı o anlar kayıttaydı
Kadıköy'de yaşlı kadın, ilahi okuyan 6 yaşındaki kızı taciz edip ağlattı o anlar kayıttaydı
Fatih Portakal sert çıktı: Aşağılık haber aşağılık uygulama
Fatih Portakal sert çıktı: Aşağılık haber aşağılık uygulama
Özgür Özel'in 1 Mayıs Taksim programı belli oldu Barış Yarkadaş duyurdu
Özgür Özel'in 1 Mayıs Taksim programı belli oldu Barış Yarkadaş duyurdu
Bülent Arınç'tan dikkat çeken Özgür özel sözleri: O benim kahramanımdır
Bülent Arınç'tan dikkat çeken Özgür özel sözleri: O benim kahramanımdır
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Erkek aslan görevliye saldırdı, dişi ise...
Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Erkek aslan görevliye saldırdı, dişi ise...