Bahçeli'den İmamoğlu ve Fatih Erbakan'a sert Hamas tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas'a "terör örgütü" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ses çıkarmayan Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi yöneticilerine isim vermeden tepki gösterdi. Bahçeli, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nerelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradıklarını kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Hamas'a "terör örgütü" diyen İmamoğlu ve ona tepki göstermeyen Fatih Erbakan'ı hedef aldı.

Bahçeli, hükümete İsrail'e jet yakıt satılıyor suçlamasında bulunan, NATO Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'i füze saldırılarından korumak için kurulduğunu iddia eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a isim vermeden sert sözlerle yüklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, ABD'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamaların, Hamas'a "terör örgütü" iftirası atmasının, jet yakıtcılarda bir rahatsızlık uyandırmadığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Jet yakıtı üzerinden Siyonizme yakıt olanlar"

"Türkiye, 7 Ekim’den itibaren tarihin, insani ve İslami değerlerin tarafında yerini almış; çok boyutlu, aktif ve sürdürülebilir temaslarla ateşkes ve barış ortamının yeşermesi için mücadele etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlarımızın emeklerini yok saymak, geceli gündüzlü çalışmalarını inkar etmek, açık açık söylüyorum, nankörlük ve namertliktir.

Ne tuhaf, ne garip, ne üzücü bir hezeyandır ki, Netenyahu başta olmak üzere, İsrail hükümetinde görev alan bakanlar ne diyorsa, üç aşağı beş yukarı aynısını ülkemizde de dile getiren istismarcılar bulunmaktadır.

Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye’yi suçlaması, jet yakıt satıldığını iddia edip Kürecik sakızı çiğnemeleri utanç duvarı gibi karşımızdadır.

Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nerelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradıklarını kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir.

Üç-beş belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir.

Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye.

Oturdukları ağır sekisi, çağırdıkları elin türküsü.

Dahası Sultanahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka veriyorlar.

Söyledikleri bir şey yok, yaptıkları bir şey yok, Cumhur İttifakı’nı zaafa uğratmanın dışında gayeleri yok.

Öyle insanlar vardır ki, kalbi kof, dışı dost görünür; öyle yaklaşırlar ki, dışı hoş, özü boştur.

Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir.

Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız, muhataplarımızın da böyle davranmalarını bekleriz.

Yalan ile yol alınmayacağını, yalancıyla da yola çıkılmayacağını çok iyi biliriz.

İsrail’in safına geçip Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete, sonra da Allah’a havale ederiz.

Jet yakıtı üzerinden Siyonizme yakıt olanların Türkiye’yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk demişti ki:

“Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün milletin oluşturduğu cephedir. Dış cephe, ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe mağlup olabilir; fakat hiçbir zaman bir ülkeyi yok edemez. Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir.”

Belki niyetleri öyle olmayabilir, fakat eylem ve söylemleriyle iç cephemizi tahrip etmek, milli birlik ve dayanışma hissiyatını saf dışı bırakmak için her fırsatı ganimet sayan bir güruhun varlığı çok açıktır.

Bunların muhalefet çatısı altında toplandıkları malumlarınızdır.

"İmamoğlu'nun Hamas iftirası jet yakıtçılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır"

İstanbul Belediye Başkanı’nın, ABD’nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas’a terör örgütü iftirası atması, ne hikmetse jet yakıtçılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır.

Bu şahsın ağzından PKK-YPG-PYD’ye karşı tek bir kelamın çıkmadığını acaba sadece biz mi duymadık?

PKK’ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı’nın Hamas’a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz?

Siyasetin Jetgilleri neredesiniz? Niye konuşmuyor, neden üç maymunu oynuyorsunuz? Yoksa gizli saklı ilişkileriniz deşifre olur diye mi ürküyorsunuz?

Toprağını, yurdunu, yuvasını ve insanını savunan Hamas’a terör örgütü demek Netenyahu’ya vekâlet etmek, Siyonizm’in değirmenine su taşımak, cinayetleri onaylamak demektir.

Hamas’a terör örgütü demek, katledilen bebeklere, kafese ve kuşatmaya alınan Gazze’ye sırt dönmek demektir.

Ne utanç verici bir durumdur ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı küresel emperyalizmin eli ve vicdanı kanlı yüzlerine “alın beni tepe tepe kullanın” mesajı vermiş, “her emrinize, her telkininize, her tavize” amadeyim çağrısı yapmıştır.

Kulun bir hesabı olabilir, ama Allah’ın da bir hesabı vardır.

Galip olan da Allah’tır.

DEM’lenenlerin, PKK ittifakıyla gelecek planlayanların, günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceğini, milli ve manevi değerlere şaşı bakmalarının nasıl ağır sonuçları olacağını aziz milletimiz bizzat gösterecektir."