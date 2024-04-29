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CNN'e konuşan Ekrem İmamoğlu 'Hamas terör örgütüdür' dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda Filistin’i işgal eden İsrail’e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için tartışılacak ifadeler kullandı İmamoğlu, “Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'dan gazeteci Scott McLean'e konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı için 'terör saldırısı' diyen İmamoğlu, bugün Filistinlilerin maruz kaldığı zulme de karşı olduklarını ifade etti. Batı'yı meseleye 'tek taraflı' bakmakla eleştiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür. Bugün aynı şey ne yazık ki İsrail’de Filistinli masum insanlara uygulanıyor. Ben her iki konunun da bir an önce bu bağlamda değerlendirilmesini ve Filistinlilerin de böylesi bir zulme maruz kalmalarının engellenmesini talep ediyorum. Genel anlamda Batı bu konuda büyük resmi görmüyor, bu konuya sadece ya bir tarafın veya diğer tarafın gözünden bakıyor. Bence biz daha gerçekçi bakıyoruz. Hamas’ın saldırısını kötü bir saldırı ve çok kötü bir durum ve terör saldırısı olarak yorumluyoruz. Ama bugün orada öldürülen Filistinli kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulme de karşı duran bir anlayışı temsil ediyoruz."

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