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Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe kehaneti gündem oldu Sinan Engin bildi

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray şampiyonluk yolunda tam yol ilerlerken, iki hafta önce Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Ahmet Çakar, yeniden gündem oldu. Çakar'ın iddiası sonrası Sinan Engin'in 'Yazık Fenere.. Fener gitti… Fenerbahçe’ye geçmiş olsun." yanıtı dikkat çekmişti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamasıyla birlikte Ahmet Çakar'ın iki hafta önceki kehaneti yeniden sosyal medyada yeniden konuşuluyor.

Sinan Engin: Fener gitti

Beyaz Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, "Futbolun ilahları son 6 hafta Fenerbahçe’nin yanında. Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak." iddiasına Sinan Engin'den " Vah vah vah.. Yazık Fenere.. Fener gitti… Fenerbahçe’ye geçmiş olsun." yanıtı gelmişti.

Çakar'ın iddiasından sonra Fenerbahçe önce Olympiakos'a elendi, ardından Sivasspor'a puan kaptırarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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