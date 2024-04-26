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POLİTİKA

Filistin'e destek çıkan ABD üniversitelerindeki öğrencilere polis şiddeti tepki çekti

ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan "İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki" eylemlerine katılan öğrencilere yönelik şiddeti değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, “Bireyin özgürlüğü başka bir bireyin özgürlük alanına girene kadardır” derler fakat aslında bireyin özgürlüğü Batılıların çıkarlarına dokunana kadardır." dedi.

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek eylemlerine katılan öğrencilere şiddet ve gözaltılar tepki çekti. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, eylemlere yönelik polis şiddetini içeren görüntüleri x hesabında paylaştı ve "Her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Batılı “liberal değerler” bir aldatmacadan ibarettir. Ucu kendilerine dokunan ilk anda bile işte böylesine tahammülsüz ve vicdansız bir yapıya dönüşür. İfade özgürlüğü, akademik özgürlük ve diğerleri. Hepsi ucu onlara dokunana kadardır. “Bireyin özgürlüğü başka bir bireyin özgürlük alanına girene kadardır” derler fakat aslında bireyin özgürlüğü Batılıların çıkarlarına dokunana kadardır." ifadelerine yer verdi.

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