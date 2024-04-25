Devlet Bahçeli, yürüyüş yaptığı videodaki şarkıyla kime gönderme yaptı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken çekilen videosunda, arka planda çalan şarkı gündem olmuştu. Bahçeli'nin bu şarkı ile kime göndermede bulunduğunu Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarında açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken çekilen videosunda, arka planda çalan şarkı gündem olmuştu. Bahçeli'nin bu şarkı ile kime göndermede bulunduğunu Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarında açıkladı.