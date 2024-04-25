Şaban Sevinç canlı yayında böyle tepki gösterdi: "Atatürk'e rahmetli deme, daima yaşıyor"

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında, gazeteci Şaban Sevinç'in Atatürk'le ilgili sözleri dikkat çekti. Sevinç'in, "Atatürk'e rahmetli deme" sözleri çok konuşuldu.

Programda Gazeteci Sinan Burhan'ın, Mustafa Kemal Atatürk için "Rahmetli Atatürk" tabirini kullanmasına Gazeteci Şaban Sevinç, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." sözleri ile tepki gösterdi.

Sevinç'in çıkışı, şaşkınlığına sebep olurken sosyal medyada da konuşuldu.

Sevinç'in sözlerinin ardından Burhan, "Tamam, Allah rahmet eylesin yine yaşasın, problem yok ki." ifadesini kullanırken, bir diğer konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat ise, "Allah'ın rahmetinden muaf tutma. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaçtır." dedi.