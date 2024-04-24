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Fatih Altaylı, Ali Erbaş'ın Arapça bilmediğini duyunca gülme krizine girdi

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça bilmediğini duyması üzerine gülme krizine girdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali erbaş geçtiğimiz gün Bağdat ziyareti sırasında Bir muhabirin Arapça sorusu ile karşı karşıya kaldı. Ebaş, sonrasında sorunun Türkçe olarak tercüme edilmesini istedi. Bu görüntülerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde Ali Erbaş'ın özgeçmişinde Arapça bildiğinin yazıldığı gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, Ali Erbaş'ın Arapça bilmediğini duyunca bir anda gülmeye başladı.

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