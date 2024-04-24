AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten Mehmet Uçum'a: Komünist bozuntusu ne idüğü belirsiz

AK Partili Hüseyin Çelik, Van'da mazbata krizine tepki gösteren AK Partililere yönelik "Tutumları kaydediliyor" sözleri parti içinde kriz yaratan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'u sert sözlerle hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alınmasına tepki gösteren AK Parti içinden isimlere verdiği yanıt krize dönüştü.

Uçum’un, Van’daki hukuk krizini eleştiren AK Parti'ilere, “İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin bu olayda aldıkları tutumlar kaydedildi" açıklaması tartışmalara yol açtı.

AK Parti’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, isim vermeden Uçum'u adeta yerden yere vurdu.

"Erdoğan'ın etrafını hesabiler kuşatmış durumdadır"

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuşan Çelik, Mehmet Uçum için “Sarayda kanunların efendisi haline getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam racon kesiyor, parmak sallıyor. Oturduğu yerden Anayasa Mahkemesi'ne ayar veriyor. Oturduğu yerden racon kesiyor. Erdoğan bunlara müdahale etmediği zaman o insanların ve o insanlara gönül vermiş olan kitlelerin gönlünü kırmış olur. Biz hasbi bir ekiptik. Maalesef sayın Erdoğan'ın etrafını hesabiler kuşatmış durumdadır. Bu da beni fazlasıyla üzüyor." dedi.