BIST 9.699
DOLAR 32,55
EURO 34,83
ALTIN 2.432,89
POLİTİKA

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten Mehmet Uçum'a: Komünist bozuntusu ne idüğü belirsiz

AK Partili Hüseyin Çelik, Van'da mazbata krizine tepki gösteren AK Partililere yönelik "Tutumları kaydediliyor" sözleri parti içinde kriz yaratan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'u sert sözlerle hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alınmasına tepki gösteren AK Parti içinden isimlere verdiği yanıt krize dönüştü.

Uçum’un, Van’daki hukuk krizini eleştiren AK Parti'ilere, “İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin bu olayda aldıkları tutumlar kaydedildi" açıklaması tartışmalara yol açtı.

AK Parti’nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, isim vermeden Uçum'u adeta yerden yere vurdu.

"Erdoğan'ın etrafını hesabiler kuşatmış durumdadır"

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuşan Çelik, Mehmet Uçum için “Sarayda kanunların efendisi haline getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam racon kesiyor, parmak sallıyor. Oturduğu yerden Anayasa Mahkemesi'ne ayar veriyor. Oturduğu yerden racon kesiyor. Erdoğan bunlara müdahale etmediği zaman o insanların ve o insanlara gönül vermiş olan kitlelerin gönlünü kırmış olur. Biz hasbi bir ekiptik. Maalesef sayın Erdoğan'ın etrafını hesabiler kuşatmış durumdadır. Bu da beni fazlasıyla üzüyor." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı'nda mısınız?' sorusuna yanıt
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı'nda mısınız?' sorusuna yanıt
Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşmesinin amacı! İsmail Saymaz'ın iddiası
Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşmesinin amacı! İsmail Saymaz'ın iddiası
Adana'da köpek dehşeti! Sahibine ve yanındaki 2 kişiye saldırdı o anlar kamerada
Adana'da köpek dehşeti! Sahibine ve yanındaki 2 kişiye saldırdı o anlar kamerada
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Anıtkabir' tepkisi
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Anıtkabir' tepkisi
Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için tek şart!
Sadettin Saran'dan başkan adaylığı için tek şart!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde söz çocukların! Erdoğan 23 Nisan minikleri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde söz çocukların! Erdoğan 23 Nisan minikleri kabul etti
İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...
Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi
Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!
Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!