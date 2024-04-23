Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde söz çocukların! Erdoğan 23 Nisan minikleri kabul etti

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Çocuklarla birlikte şarkı söylene Erdoğan, bir çocuğun hediye ettiği (Erdoğan ve annesi) tablosu karşısında duygu dolu anlar yaşadı.