Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kameralar önünde tartışma yaşadı.

Ekrem İmamoğlu'nun "Bir metre kare yerin dahi olsa gelip tabelalarını söküyorum kıyamet kopartırsın değil mi? Yapma, sakın yapma." sözleri üzerine Arısoy, "Eylül 2020'de gönderdiğimiz planı niye reddettiniz sayın başkan. Baştan söyleyin o zaman" şeklinde karşılık verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Randevu veriyorum belediye başkanı olarak basketbol federasyonu başkanına o gün gelemiyor problemi varmış bir saat kala haber veriyor. Bir hafta boyunca iki kez arıyorum." sözleri üzerine Arısoy, "Sayın başkan bunları biliyoruz ama kameralar önünde konuşuyorsunuz" sözleri ile karşılık verdi.

İmamoğlu da 'Sende kameralar önünde konuştun" dedi.