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POLİTİKA

Özgür Özel'in erken seçim açıklaması Cüneyt Özdemir: 'Farkında değil ama tökezliyor

Cüneyt Özdemir, "Millet erken seçim isterse, ben de 'haydi' derim" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tecrübesizlikle eleştirdi. Özdemir, "Hava muhalefet lehine dönmüşken bunu neden yumuşatıyorsun?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Millet erken seçim isterse, ben de 'haydi' derim. Böyle giderlerse yakın" ifadeleri gündeme oturdu.

Özel'in açıklamalarını değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, Özel'in hızlı başladığını ancak tecrübesizliğinin bedelini ödediğini savundu.

Seçim sonrası kendi kalesine attığı ilk gol

Büyük bir ekonomik kriz olduğunu söyleyen Özdemir, bu durumun muhalefet açısından doksana takılacak gol fırsatı olduğunu belirterek, hemen seçim sonrası Özel'in "erken seçim gündemimizde yok" sözleriyle kendi kalesine ilk golü attığını öne sürdü.

"Sen öyle bir politika üret ki erdoğan senden randevu istesin"

Özdemir, "Özgür Özel farkında değil ama tökezliyor... Günlerdir Erdoğan'ın kapısında randevu bekliyor. Bunun adı öğrenilmiş çaresizliktir. Sen öyle bir politika üret ki erdoğan senden randevu istesin... Millet isterse ne demek sen neden erken seçim istemiyorsun? Hava muhalefet lehine dönmüşken bunu neden yumuşatıyorsun?" ifadelerini kullandı.

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