BIST 9.645
DOLAR 32,57
EURO 34,89
ALTIN 2.433,90
GÜNCEL

İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti. Kılıç için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Mahmut Efendi’nin vefatı sonrası 2 yıl önce cemaatin başına geçen İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, dün vefat etmişti. Hasan Kılıç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna giremeyen vatandaşlar Fevzipaşa Caddesi'nde cenaze namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Hasan Kılıç'ın naaşı, Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Sakızağacı Şehitliği'ne götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...
Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Başkan Ömer Arısoy kameralar önünde tartıştı: Yapma sakın yapma...
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi
Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi
Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!
Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!
TBMM'den 23 Nisan için kısa film! Kamu spotu olarak yayınlanacak
TBMM'den 23 Nisan için kısa film! Kamu spotu olarak yayınlanacak
Arda Güler'den halay şov! Takım arkadaşlarıyla mangal başında eğlendiler
Arda Güler'den halay şov! Takım arkadaşlarıyla mangal başında eğlendiler
Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Özgür Özel'in erken seçim açıklaması Cüneyt Özdemir: 'Farkında değil ama tökezliyor
Özgür Özel'in erken seçim açıklaması Cüneyt Özdemir: 'Farkında değil ama tökezliyor
Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü
Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü
DEM Parti ve PKK uyarısı yapan Perinçek'ten 'ama halk seçti' itirazına dikkat çeken yanıt
DEM Parti ve PKK uyarısı yapan Perinçek'ten 'ama halk seçti' itirazına dikkat çeken yanıt
TRT'de ilk defa bir maçta Ekrem İmamoğlu ismi anons edildi
TRT'de ilk defa bir maçta Ekrem İmamoğlu ismi anons edildi