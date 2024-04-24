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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 35 dakika süren görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yavaş'a seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Steinmeier, görüşmede Avrupa Birliği ile ilişkilerden ekonomi ve dünyada yaşanan savaşlara kadar pek çok konunun konuşulduğu belirterek, "Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya'da seçimler ilgiyle izlendi." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirttik. Ayrıca bölgemizdeki Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerdi, Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiğini konuştuk. Ayrıca, Türkiye'den çok sayıda öğrencinin ve iş dünyasındaki kişilerin vize konusunda yaşadığı problemlerden bahsettik. Bu kadarlık bir konuşma oldu. Kendilerine seçimle ilgili bilgiler verdik."

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