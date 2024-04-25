Survivor All Star'da elenen isim belli oldu Berna ve Aleyna düello sonu birbirine girdi

Survivor All Star'da eleme gecesinde finale yalan Berna ve Aleyna düelloda kapıştı. Yenilen Berna Aleyna'nın sözü karşısında kendini tutamadı ve ortalık karıştı.

Survivor All Star'da stresli ve mücadele dolu günler sürüyor. Damla Can ve Merve Aydın'ın ilk turlarda eleme adayı olmaktan kurtulmasıyla birlikte final düellosuna kalan isimler Aleyna ve Berna oldu.

Aleyna ve Berna'nın düellosunda Aleyna yarışmayı önde bitirdi ve elenmekten kurtuldu. Aleyna yenince "En sevmediğine hazmedilerek yenilmek nasıl bir duygu?" deyince Berna çok sinirlendi.

Berna "Seni sevmiyorum sevmek zorunda değilim" deyince Aleyna ise "Kes" diye yanıt verdi ve kavga alevlendi. Aleyna "Sen çok saygısızsın" dedi ve ikili birbirinin üzerine yürüdü.

Berna Aleyna'yı itti ve Aleyna yere düştü. Ayağa kalkan Aleyna'yı ise Yunus Emre ve diğer yarışmacılar zor tuttu.

Berna Yunus Emre'nin kendisini tutmasından da rahatsız oldu ve Yunus Emre'ye de tepki gösterdi.