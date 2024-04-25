Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı ile Almanca konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kısa bir süre Almanca konuştu. Özel'in Almancası, Steinmeier'den '"Perfect German (Mükemmel Almanca) sözleriyle övgü aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'le görüşmesinde bir süre Almanca konuştu. Özel'le tokalaşan Steinmeier, "Perferct German" diyerek övdü.
Özel ve Steinmeier görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.
Özel Almanca konuştu: Perfect German
CHP lideri Özel görüşmenin başında Steinmeier'le tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'in Almancasını övdü.