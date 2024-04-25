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Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı ile Almanca konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kısa bir süre Almanca konuştu. Özel'in Almancası, Steinmeier'den '"Perfect German (Mükemmel Almanca) sözleriyle övgü aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'le görüşmesinde bir süre Almanca konuştu. Özel'le tokalaşan Steinmeier, "Perferct German" diyerek övdü.

Özel ve Steinmeier görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

Özel Almanca konuştu: Perfect German

CHP lideri Özel görüşmenin başında Steinmeier'le tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'in Almancasını övdü.

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