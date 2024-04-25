CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni anayasa şartlarını açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni grup başkanvekili Murat Emir'in kendisine yeni anayasa görüşmeleri için, iktidarın anayasaya uyması gerektiği şartlarının olduğunu söylediğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni grup başkanvekili Murat Emir 'yeni anayasa' tartışmalarıyla ilgili Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu.

"Anayasa görüşmesi yapabilmemiz için iktidarın anayasaya uyması gerekir"

Yarkadaş’ın “Şu ana kadar anayasa komisyonuna herhangi bir taslak geldi mi?” sorusu üzerine Emir "Komisyonda şu anda herhangi bir konu konuşulmadı. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel dün çerçeveyi çizdi. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadan, dolayısıyla anayasa yapılması mümkün değil. Türkiye’nin demokratik ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacı var. Anayasa görüşmesi yapabilmemiz için iktidarın anayasaya uyması gerekir, bu şart. Bu da zaten anayasanın hükmüdür. Somut adımlar atılır, buna uygun davranılırsa herkes üzerine düşeni yapar.” yanıtını verdi.