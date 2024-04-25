Demet Akalın'ın kiracı isyanı: Ben o evi mankenken dişimi tırnağıma takarak aldım

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı canlı yayında anlattı. Akalın, "Ben o evi almak için dişimi tırnağıma takarak, gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum." dedi.

TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" programında moderatörlük yapan Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.

Akalın "Ben o evi almak için dişimi tırnağıma takarak, gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum" dedi.