Hakan Fidan: Filistinlilere karşı devam eden zulüm ve katliam ırkçılığın bir sonucudur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde bir araya geldi. Fidan, görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Her geçen gün yeni bir diplomatik mevzi, yeni bir insani mevzi kazanarak savaşımıza, mücadelemize devam ediyoruz. Bunların bir kısmı kamuoyu tarafından görülüyor bir kısmı görülmüyor. Özellikle devlet aktörleriyle yaptığımız çalışmalar gerçekten önemli bir yer tutuyor." dedi.

İki ülke ilişkileri açısından verimli görüşmelerde bulunulduğunu söyleyen Fidan, bu yıl Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Fidan, "Bundan tam 109 yıl önce bir grup ülke Çanakkale üzerinden ülkemizi işgal etmeye çalışmıştı ama 250 bin şehidimizin kanı pahasına bir işgale geçit vermedik. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları'nın Yeni Zelanda ve Avustralya halklarını da derinden etkilediğini belirten Fidan, savaşların, bu iki genç devletin milli kimlik anlatısının merkezinde yer aldığını kaydetti.

Fidan, "Bu ortak acıdan Türkiye'nin bu iki devletle her geçen gün güçlenen dostluğu doğmuştur." ifadesini kullanarak, anma törenlerinin iki halk arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini, dünyaya dostluk ve barış mesajı verdiğini aktardı.

Dostluğun daha da gelişmesi için Yeni Zelanda makamlarıyla birlikte çalışmaya devam edileceğini söyleyen Fidan, bugün yapılan görüşmelerde, ticaret, turizm ve yatırım alanlarındaki ilişkileri güçlendirmenin önemine değinildiğini kaydetti.

"Geçen yıl 174 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık."

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, "Geçen yıl 174 milyon dolar ticaret hacmine ulaştık ancak bunu yeterli görmüyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde gösterdiği destek ve dayanışma için Yeni Zelanda'ya teşekkür eden Fidan, bunun her zaman minnetle hatırlanacağını söyledi.

Fidan, AFAD ile Yeni Zelanda Afetle Mücadele Kuruluşu (NEMA) arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandığına işaret ederek, bu muhtıranın işbirliği ve tecrübe paylaşımını güçlendirmesini temenni ettiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın geniş pasifik bölgesinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin de 2004'ten bu yana Pasifik Adaları Forumu'na diyalog ortağı olduğunu anımsattı.

Mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele alma imkanı bulduğunu belirten Fidan, küresel tehdit ve sınamaların değerlendirildiğini ifade etti.

Fidan, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Müslümanlara yapılan saldırıda ölenleri rahmetle andığını belirterek, 15 Mart'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İslamofobiyle Mücadele Günü kabul edildiğini hatırlattı.

Bakan Fidan, "Ne yazık ki 2019'dan bu yana İslam karşıtlığının Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada arttığını görüyoruz. İslam düşmanlığı ve ırkçılık çoğu zaman birbiriyle iç içe geçen bir olgu haline gelmiştir. Tüm hükümetlerin her türlü ırkçılık ve aşırıcılıkla mücadelede gereken azami özeni göstermesi şarttır." diye konuştu.

"Filistinlilere karşı devam eden zulüm ve katliam ırkçılığın bir sonucu"

Bakan Fidan, "Filistinlilere karşı devam eden zulüm ve katliam da ırkçılığın bir sonucudur." diyerek, uluslararası kamuoyunun Filistin meselesinin tarihsel gelişimini yeniden hatırlaması gerektiğini vurguladı.

Filistin halkının en temel toplumsal ve bireysel haklarının seneler içinde ellerinden alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün de İsrail, Gazze halkına 'Yaşama hakkın dahi yok.' diyor. İsrail sadece Filistinlileri öldürmüyor, uluslararası hukuku da öldürüyor. (Binyamin) Netanyahu hükümeti Batılı ülkeleri bir seçim yapmakla baş başa bırakmıştır. Ya İsrail'e karşı kayıtsız şartsız destek verilecek ya da insanlığın bütün ortak değerleri savunulacak. Biz Filistinlilerin haklarını savunmanın tüm dünyanın görevi olduğunu düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Bağdat ve Erbil ziyaretlerine ilişkin soruyu cevaplayan Fidan, ziyaretin, Türkiye-Irak ilişkileri açısından tarihi önemi haiz bir ziyaret olduğunu ve ziyaret öncesinde de sistemli ve yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak vizyonunda belli parametrelerin olduğunu, bunların başında Irak'ın yıllardır artık çatışmalarla istikrarsızlıkla anılan bir ülke değil kalkınma hamleleriyle elindeki potansiyeli kullanan, siyasal istikrar ve bölge ülkeleriyle entegre bir şekilde barışçıl komşuluk ilişkileri içerisinde olan bir ülke olması arzusu içerisinde olduklarını kaydetti.

"Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti (Irak) esnasında 26 anlaşma imzalandı"

Irak'a yapılan ziyaretin hem tehditleri hem fırsatları aynı anda masaya yatıran, her ikisine de sistemli kurumsal kalıcı çözümler getirme amacı taşıyan bir ziyaret olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Öncesinde yapılan çalışmalarda başta terörle mücadele olmak üzere su konusu, enerji konusu ve Kalkınma Yolu konusunda temel anlaşma metinlerinin prensipte karara bağlanması konusu fevkalade önemliydi. Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti esnasında 26 anlaşma imzalandı. Bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi ekonomi, enerji, terörle mücadele, su, gümrük ticareti gibi çok çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmalardı. Biz bundan sonra hem terörle mücadele gibi tehditlerin olduğu alanlarda işbirliğimizi ilerleteceğiz hem de Kalkınma Yolu gibi çok somut projelerle iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıyacağız."

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbil ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) destek mesajını yenilediğini belirterek, IKBY ile olan dostluk ve komşuluk ilişkilerinin önemli olduğuna işaret etti. Fidan, "Cumhurbaşkanı'mız, Erbil'le Bağdat arasındaki ilişkilerin iyi istikamette seyretmesi konusuna önem vermektedir. Bu iki şehir arasındaki ilişkinin iyi olması federal başkentte bölgesel yönetimin ilişkilerinin iyi olması hem ülke istikrarı için önemli hem de bölge güvenliği için önemli." diye konuştu.

"Gazze ile ilgili çalışmalar kesintisiz devam ediyor"

Gazze ile ilgili çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Fidan, hem Türkiye olarak hem uluslararası toplumla bölgesel ortaklarla yapılan çalışmalara değinerek, şunları aktardı:

"Her geçen gün yeni bir diplomatik mevzi, yeni bir insani mevzi kazanarak savaşımıza, mücadelemize devam ediyoruz. Bunların bir kısmı kamuoyu tarafından görülüyor bir kısmı görülmüyor. Özellikle devlet aktörleriyle yaptığımız çalışmalar gerçekten önemli bir yer tutuyor."