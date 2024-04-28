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AK PARTİ

AK Partili Metin Külünk’ten dikkat çeken iddia: "Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu"

 Fatih Altaylı’nın programına katılan AK Partili Metin Külünk 31 Mart yerel seçimlerine dair konuştu. Külünk seçim sürecinde yapılan bazı illerdeki anketlerin sahte olduğunu iddia etti.

AK Parti’nin önemli isimlerinden Metin Külünk, Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Külünk, yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne sahte anketler götürdüğünü iddia etti.

Külünk, yaptığı açıklamada, “Bas bas bağırdım sahte anketler götürmeyin sayın cumhurbaşkanımızın önüne. Kendi istedikleri adayları adaylaştırabilmek için Ankara’daki hangi anket şirketleriyse cumhurbaşkanımızın önüne sahte anketler götürdüler. Ben bazı illeri biliyorum söylemiyeyim” ifadelerini kullandı.

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