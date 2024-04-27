İlber Ortaylı: Ayasofya'da namaz kılınmaz yapısı kaldırmaz Kabe'nin içine herkes giriyor mu?

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "Namaz kılmak için gudubet bir bina. Burasının yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Buraya 3 milyon kişi girmez. Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı?" dedi.

Müjdat Gezen’in YouTube kanalındaki programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"'Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı."

Gezen'in "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque" demesi üzerine ise Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Açarsın Blue Mosque, gök önünde şey önünde... Burası sana göre değil, kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden... Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu bütün Müslümanlar? Etrafında dönüyor."