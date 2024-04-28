BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
GÜNCEL

Muğla'da korkunç kaza! 2 minibüs cayır cayır yandı: 4'ü ağır 14 yaralı!

Muğla'nın Milas ilçesinde Bülent Fuat Aydoğan yönetimindeki minibüs, servis minibüsüyle çarpıştı kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası iki araç da yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Bülent Fuat Aydoğan yönetimindeki 48 BR 882 plakalı minibüs, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağı'nda T.Ö'nün kullandığı 48 S 5086 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araçlar alev alarak yanmaya başladı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan sürücülerden Aydoğan'ın Bodrum'da yaşadığı, emekli olduktan sonra palyaçoluk yaptığı, yangının minibüste bulunan balon şişme gazının patlaması sonucu başlayarak sıçradığı öğrenildi.

İlçedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeniden Refah Partisi'nde ilginç anlar! Yayın kesildi!
Yeniden Refah Partisi'nde ilginç anlar! Yayın kesildi!
Hakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi
Hakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi
Şehit Komiser Gökhan Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Komiser Gökhan Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'dan inanılmaz görüntüler! 5 dakikada bu hale geldi
Ankara'dan inanılmaz görüntüler! 5 dakikada bu hale geldi
Alanya'da tekneciler birbirine girdi! Yaralılar var
Alanya'da tekneciler birbirine girdi! Yaralılar var
AK Partili Metin Külünk’ten dikkat çeken iddia: "Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu"
AK Partili Metin Külünk’ten dikkat çeken iddia: "Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu"
İlber Ortaylı: Ayasofya'da namaz kılınmaz yapısı kaldırmaz Kabe'nin içine herkes giriyor mu?
İlber Ortaylı: Ayasofya'da namaz kılınmaz yapısı kaldırmaz Kabe'nin içine herkes giriyor mu?
Enver Aysever, 'işte Fatih Altaylı gerçeği' deyip açıkladı listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var
Enver Aysever, 'işte Fatih Altaylı gerçeği' deyip açıkladı listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var
Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe kehaneti gündem oldu Sinan Engin bildi
Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe kehaneti gündem oldu Sinan Engin bildi
Bir kadın kendisine saldıran horozu önce tokatladı, sonra yerden yere vurdu
Bir kadın kendisine saldıran horozu önce tokatladı, sonra yerden yere vurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği
Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar 23 Nisan etkinlikleriyle doyasıya eğlendi
Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar 23 Nisan etkinlikleriyle doyasıya eğlendi