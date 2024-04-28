Muğla'da korkunç kaza! 2 minibüs cayır cayır yandı: 4'ü ağır 14 yaralı!

Hakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi

İlber Ortaylı: Ayasofya'da namaz kılınmaz yapısı kaldırmaz Kabe'nin içine herkes giriyor mu?

Enver Aysever, 'işte Fatih Altaylı gerçeği' deyip açıkladı listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var