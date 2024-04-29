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DÜNYA

Küçük gazeteci Lama Jamous, Gazze'deki dramı anlattı

Küçük yaşına rağmen Gazze'de Instagram hesabından gazetecilik yapan Lama Jamous, yaşadığı bölgedeki dramı anlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nda çocukları mecliste, ekranlarda görmeye alışığız. Özellikle belli başlı haberler çocuklar tarafından sunulurken izleyenler tarafından keyifle izlenir. Ancak bu kez ekranda gördüğümüz gazeteci Lama Jamous izleyenlerin yüreklerini burktu. Instagram hesabından kendince yaptığı haberler ve röportajlar ile tanınan Gazzeli Lama Jamous, bölgede yaşadığı dramı NTV ekranlarında anlattı.

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