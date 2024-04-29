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İstanbul Valisi Davut Gül, Edanur Gezer'in cenaze törenine katıldı

İstanbul Küçükçekmece'de ihmaller zinciri sonrası su birikintisine düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, cenaze törenine katılarak Gezer ailesinin acısını paylaştı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde su birikintisine düşerek hayatını kaybeden beş yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Kelimelerin bittiği yerdeyiz" dedi.

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.

Vali Gül Sönmez ailesinin acısını paylaştı

İBB'nin ihmalkarlığı nedeniyle hayatını kaybeden Edanur Gezer için bugün Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak katıldı.

Vali Gül, minik Edanur'un naaşının bulunduğu tabuta omuz verdi.

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