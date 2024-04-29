Celal Şengör yine olay oldu: Kızım olaydı kiminle yatıp kalktığı beni ilgilendirmezdi

Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayında yaptığı açıklama tepki çekti. Şengör, Benim bir kızım olaydı, onun kiminle yatıp kalktığı beni ilgilendirmezdi. Söyleyebileceğim tek şey 'Aman dikkat et, herifin AIDS'i olmasın' olurdu." dedi.

Yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör yine çok konuşulacak sözlerde bulundu.

Bir TV kanalında konuşan Celal Şengör, namus kavramının olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Benim bir kızım olaydı. Bir adamla yataydı söyleyeceğim tek bir şey aman dikkat et herifin AİDS’si olmasın. Ona bunları söylerdim. Benim namus falan gibi kavramlarım yok benim. Bir kadının gidip seni boşayıp başkasıyla evlenmesi senin kızın başka bir erkekle yatıp kalkması senin namusuna nasıl dokunuyor bu namus nedir yahu ben bunu anlayamıyorum.”