Aziz Yıldırım ve Mehmet Ağar, bir nikah töreninde bir araya geldi

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, emekli eski emniyet müdürü Yesugay Aksakal'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ve fanatik Galatasaraylı eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bir arada görüntülendi.

Aziz Yıldırım ve Mehmet Ağar, emekli emniyet müdürü Yesugay Aksakal'ın oğlunun nikah töreninde bir araya geldi. Yeşilyurt Spor Kulübü'nde özel bir davetle gerçekleştirilen törende, Yıldırım ve Ağar nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yönlendirmesiyle kısa bir konuşma yapan Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar," Değerli Başkanımız böyle arzu ettiler sağ olsun, bugün gerçekten bizim için çok mutlu bir gün. Yesugay bizim evladımız, ailemizin bir parçası. Dolayısıyla onun gelini de artık ailemizin bir parçası, Aykan ile de birbirlerine çok yakıştılar. Toplumumuzun gelişmesi ve modernleşmesi kadınların güçlenmesi ile oluyor. Onun için de nikâh cüzdanını gelinimize veriyorum" dedi. Konuşmasının ardından Ağar, nikah cüzdanını geline teslim etti.