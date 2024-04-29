Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar! Erkek aslan görevliye saldırdı, dişi ise...

Yurt dışındaki bir hayvanat bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Aslanların olduğu bölüme giren iki görevli, ziyaretçilere güven verme amacıyla aslanların yanına kadar yaklaştı. Erkek aslanın bir anda görevliye saldırması sonrası dişi aslan ise eşini görevliden ayırmaya çalıştı. O onlar ziyaretçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yurt dışındaki bir hayvanat bahçesinde korku dolu anlar yaşandı. Aslanların olduğu bölüme giren iki görevli, ziyaretçilere güven verme amacıyla aslanların yanına kadar yaklaştı. Erkek aslanın bir anda görevliye saldırması sonrası dişi aslan ise eşini görevliden ayırmaya çalıştı. O onlar ziyaretçiler tarafından saniye saniye kaydedildi.