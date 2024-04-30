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Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Mesele Netanyahu'nun soykırım siyasetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'la ilgili sözlerine tepki gösteren Çelik, "Esas mesele Hamas meselesi değil Netanyahu'nun soykırım ve katliam siyasetidir." diyerek dikkat çekilmesi gereken noktanın masum insanların hayatını kaybetmesi olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'la ilgili sözlerine tepki gösteren Çelik, "Esas mesele Hamas meselesi değil Netanyahu'nun soykırım ve katliam siyasetidir." diyerek dikkat çekilmesi gereken noktanın masum insanların hayatını kaybetmesi olduğuna vurgu yaptı.

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