Selçuk Bayraktar'dan 'Hedef Kızılelma' paylaşımı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef Kızılelma" belgeselinden kısa bir görüntü yayınladı.

Savunma sanayiinde herkesin benzer teknolojiler geliştirdiğine vurgu yapan Bayraktar daha üstün teknoloji üretmek için yapılması gerekenleri şu ifadelerle özetledi:

"Herkes gibi olup farklı sonuçlar nasıl bekleyebiliriz ki?

Hepimiz aynıyız aşağı yukarı değil mi?

İstisna bir sonuç bekliyorsanız, müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız."

If you want exceptional results, you have to work under exceptional conditions.



