Özgür Özel Taksim'e yürümekten vazgeçti Sevilay Yılman kararın arkasındaki ismi açıkladı

1 Mayıs için Taksim'e yürümek amacıyla Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yapıp alandan ayrıldı. Sevilay Yılman, İmamoğlu'nun, Özgür Özel’i ve tüm CHP'lileri de yürüyüşten vazgeçirdiğini iddia etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı kapsamında, CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri Saraçhane'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu burada gazetecilere konuşma yaptı. Taksim yasağına tepki gösteren Özel, "Taksim, bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir ama eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız." dedi.

Özel ve İmamoğlu'nun konuşma yapmalarının ardından alandan ayrılmaları tartışmaları beraberinde getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in dün akşam yayınladığı "Taksim'e yürüyoruz" diyerek herkesi Saraçhane'yi çağırdığı paylaşımına yer veren Sevilay Yılman, "İmamoğlu, CHP'nin Taksim'e çıkış kararını desteklemiyor" kulisini paylaştı.

"Herkesi evine yollattırdı"

Özel'i vazgeçirenin İmamoğlu olduğunu öne süren Yılman paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam şu kulise yalan diyen ve tonlarca hakaret edenler nerede? Saraçhane’de toplanıldı ama Taksim’e yürümekten vazgeçildi. Çünkü Ekrem İmamoğlu başından beri zaten karşıydı bu yürüyüşe. Ve en nihayetinde de baskın bir karakter olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve tüm CHPlileri de yürüyüşten vazgeçirdi. Basına yapılan açıklama sırasında durumdan ne kadar gayri memnun olduğu da İmamoğlu’nun yüzündeki ifadeden net okunuyordu. Açıklamasında Özgür Özel gibi; “Taksim’e yürüyeceğiz şimdi” demedi. Çünkü zaten yürümeyecekti ve yürütmeyecekti… Ve dediğini de yaptı… 1 adım dahi attırtmadan kalabalığı dağıttırdı ve herkesi evine yollattı…