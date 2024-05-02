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Deniz Zeyrek'ten 10 gündür ses yok! Mustafa Varank 100 milyonluk villa satın aldı iddiası

Deniz Zeyrek'ten 10 gündür ses yok! Mustafa Varank 100 milyonluk villa satın aldı iddiası

Yazar Deniz Zeyrek'in 'Mustafa Varank İstanbul Zekeriyaköy'de 100 milyonluk villa satın aldı iddiası sosyal medyayı salladı. Varank'ın "Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim." çağrısına Zeyrek'ten 10 gündür cevap gelmedi.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV ekranlarında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank hakkında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.

Zeyrek, "Mustafa Varank, devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir ya da İstanbul Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir ? Şimdi ‘Yok’ diyecek ama başka birinin üzerine alıp sonra sattılar. Belgeleri ve fotoğrafları bende mevcut. Bunları yaptıktan sonra da caminin önünde iki tane fotoğraf verip aklandığını düşünüyor." dedi.

"Beytepe'de iç mimar eşimle birlikte birikimlerimizle yaptığımız evde oturuyoruz"

Zeyrek'in ithamlarına Varank'tan yanıt gecikmedi. Varank, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiasını ispatlamaya davet etti:

1. Zekeriyaköy’de "100 küsur milyonluk" havuzlu villayı bırak, 1+1 daire bile almadım. Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim.

2. İki dönüm arazi şöyle dursun, Angora'da da hiçbir zaman evim olmadı. Merak ediyorsan Beytepe'de iç mimar eşimle birlikte birikimlerimizle yaptığımız evde oturuyoruz.

3. Hayatımın yarısı Sultanhamam'da geçti. Ömürleri boyunca ticaretle uğraşmış bir ailenin evladıyım. Üniversitede kendi şirketimi kurdum. Amerika'da sadece okumakla kalmadım, yıllarca da orada çalıştım. Herkes senin kadar çapsız değil.

4. ODTÜ mezuniyet albüm fotoğrafımdaki ince sakal ve kıyafet de fakirlikten değil, o dönemin baskıcı zihniyetine karşı “siyasallaşmış cübbenizi giymiyorum” anlamında politik bir duruştu, senin havsalan almaz.

5. Senin ve senin gibi müfterilerin bulaştıkları kirli ilişkiler ortaya çıkınca, başkalarına iftira atarak kendilerini kurtarmaya çalışma telaşlarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"Azıcık haysiyetin varsa yayınla da herkes görsün"

Zeyrek'ten bu açıklamalara yanıt gelmeyince 2 gün sonra Varank, bir paylaşım daha yaptı:

"Çağrımın üzerinden 2 gün geçti ama lafının arkasında durmak, öyle TV ekranlarından iftira atmak kadar kolay değil. Hani “gördüm” dediğin, “100 küsur milyon liraya” aldığımı iddia ettiğin Zekeriyaköy’de havuzlu villadaki görüntülerim nerede? Tekrar söylüyorum, azıcık haysiyetin varsa yayınla da herkes görsün. "

Varank'ın ısrarlı çağrısına rağmen 10 gündür cevap vermeyen Zeyrek'in suçlamalara karşı yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.  

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