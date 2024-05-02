BIST 10.046
DOLAR 32,37
EURO 34,75
ALTIN 2.413,15
HABER /  MEDYA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Audi A8 marka bir otomobil talep etti” iddiasına yanıt verdi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a gönderdiği yazılı açıklamada Erbaş "Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.” dedi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendisine makam otomobili olarak 15 milyon lira değerinde Audi A8 otomobili istediğine dair iddialar bulunuyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığı, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığı, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığı bildirildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erbaş'ın konuya ilişkin kendisine yazılı bir açıklama gönderdiğini belirtti ve bunu köşesinde paylaştı. Hakan şunları kaydetti:

Erbaş , “AUDİ A8 marka bir otomobil talep etti” iddiasına da yanıt vermiş.

Şöyle diyor bu konuda:

“2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın

İlgili Haberler
Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8
ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp olarak aranıyordu! Gömülü halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Gömülü halde bulundu
MHP'den Ümit Özdağ'ın Bahçeli sözlerine sert tepki: Sosyal medya soytarısı
MHP'den Ümit Özdağ'ın Bahçeli sözlerine sert tepki: Sosyal medya soytarısı
Erdoğan-Özel görüşmesi! Özel'in çantasındaki dosyalar belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesi! Özel'in çantasındaki dosyalar belli oldu
Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun
Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun
Fenerbahçe Beko Monaco'yu yendi, seriyi 2-1'e getirdi
Fenerbahçe Beko Monaco'yu yendi, seriyi 2-1'e getirdi
Dortmund evinde PSG'yi tek golle geçti
Dortmund evinde PSG'yi tek golle geçti
Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
Gazze'deki hükümet ABD ve İsrail'in 'yardım tırı' iddiasını yalanladı
Gazze'deki hükümet ABD ve İsrail'in 'yardım tırı' iddiasını yalanladı
Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Fahrettin Altun: TRT küresel bir medya markasıdır
Fahrettin Altun: TRT küresel bir medya markasıdır
Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
UAD Statüsü'nün 63. maddesi Türkiye'nin İsrail'in soykırım davasına müdahil olmasına imkan verdi
UAD Statüsü'nün 63. maddesi Türkiye'nin İsrail'in soykırım davasına müdahil olmasına imkan verdi