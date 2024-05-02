Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Audi A8 marka bir otomobil talep etti” iddiasına yanıt verdi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a gönderdiği yazılı açıklamada Erbaş "Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendisine makam otomobili olarak 15 milyon lira değerinde Audi A8 otomobili istediğine dair iddialar bulunuyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığı, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığı, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığı bildirildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erbaş'ın konuya ilişkin kendisine yazılı bir açıklama gönderdiğini belirtti ve bunu köşesinde paylaştı. Hakan şunları kaydetti:

Erbaş , “AUDİ A8 marka bir otomobil talep etti” iddiasına da yanıt vermiş.

Şöyle diyor bu konuda:

“2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.”

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