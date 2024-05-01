BIST 10.046
DOLAR 32,36
EURO 34,56
ALTIN 2.376,25
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8

Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8

Diyanet İşleri Başkanlığı, makam hizmetlerinde kullanılan 2010 model aracın sıklıkla arızalandığını, TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, haberlere konu edilen aracın ise başkanlığın yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığını bildirdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olarak Audi A8 talep edip kullandığına ilişkin iddialara başkanlıktan yanıt geldi. 

Başkanlıktan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkında bazı basın organlarında çıkan haberlerin, asılsız olduğu ifade edildi.

"Haberlere konu edilen araç şehir dışı programlarda kiralanmaktadır"

Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

İlgili Haberler
Ali Erbaş Audi A8 istedi iddası! Ahmet Hakan: Suskunluğunu bozmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi
Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Netanyahu'yu korku sardı: Bu tehlikeli adımı durdurun
Netanyahu'yu korku sardı: Bu tehlikeli adımı durdurun
Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs anlamına uygun olarak kutlanmakta
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs anlamına uygun olarak kutlanmakta
MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti
İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti