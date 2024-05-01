BIST 10.046
DOLAR 32,38
EURO 34,58
ALTIN 2.381,90
HABER /  EKONOMİ

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 7,5'a; 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 5'e yükseldi..

Abone ol

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Vadeye göre oran yükseldi

Buna göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'a, 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı ise yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2,5 oldu.

Değişken faiz oranı uygulanan hesaplarda ise 0 olacak

Karar göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.

Stopaj nedir

Stopaj, kişinin elde ettiği gelir üzerinden devlet tarafından alınan gelir vergisidir.

Mevduat stopajı ise bankada bulunan mevduat hesabından elde edilen faiz gelirinden kesilen vergidir. Vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı döviz cinsine ve vadeye göre değişiklik gösterir.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Netanyahu'yu korku sardı: Bu tehlikeli adımı durdurun
Netanyahu'yu korku sardı: Bu tehlikeli adımı durdurun
Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs anlamına uygun olarak kutlanmakta
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs anlamına uygun olarak kutlanmakta
MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti
İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden para cezası kesildi
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden para cezası kesildi
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası saldırısını engelleme çağrısı
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası saldırısını engelleme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Taksim miting yeri değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Taksim miting yeri değildir