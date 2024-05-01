Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 7,5'a; 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 5'e yükseldi..

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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Vadeye göre oran yükseldi

Buna göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'a, 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı ise yüzde 3'ten yüzde 5'e, 1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2,5 oldu.

Değişken faiz oranı uygulanan hesaplarda ise 0 olacak

Karar göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.

Stopaj nedir

Stopaj, kişinin elde ettiği gelir üzerinden devlet tarafından alınan gelir vergisidir.

Mevduat stopajı ise bankada bulunan mevduat hesabından elde edilen faiz gelirinden kesilen vergidir. Vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı döviz cinsine ve vadeye göre değişiklik gösterir.