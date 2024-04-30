BIST 10.046
DOLAR 32,38
EURO 34,58
ALTIN 2.387,15
HABER /  POLİTİKA

MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Somali'nin başkenti Mogadişu'yu ziyaretinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

Abone ol

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın, Mogadişu'yu ziyaret ederek, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Başkanı Abdullahi Mohamed Ali ile Somali Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Güvenlik ve istihbarat alanlarında Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele çabalarının ele alındığı görüşmede, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve Türkiye ile Somali arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görüşmede, Somali hükümetinin, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularında iki ülke arasındaki işbirliğine öncelik verdiğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti
İngiliz devi Semih Kılıçsoy için harekete geçti
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden para cezası kesildi
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden para cezası kesildi
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası saldırısını engelleme çağrısı
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası saldırısını engelleme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Taksim miting yeri değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Taksim miting yeri değildir
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 lira oluyor
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 lira oluyor
Beyaz Saray, Netanyahu'ya tekraren 'Kara saldırısına karşıyız' uyarısı yaptı
Beyaz Saray, Netanyahu'ya tekraren 'Kara saldırısına karşıyız' uyarısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin zamanı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin zamanı belli oldu
Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Mesele Netanyahu'nun soykırım siyasetidir
Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Mesele Netanyahu'nun soykırım siyasetidir
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'da terör örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı