Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin zamanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşme, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin yeri ve saati belli oldu. Erdoğan-Özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

GÖRÜŞME AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki kritik görüşme, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN ÇANTASINDA NE VAR?

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önümüzdeki hafta planlanan görüşmede masaya yatıracağı konuları anlatmıştı. Belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu ifade eden Özel, dış politikaya da değineceklerini söylemişti.

"SONUÇ ALIRSAK DİYALOG KANALINI AÇIK TUTACAĞIZ"

Özel, "CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.