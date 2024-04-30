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MSB duyurdu: Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist etkisizleştirildi

MSB duyurdu: Hakurk'ta 5 PKK'lı terörist etkisizleştirildi

MSB tarafından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisizleştirildiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB
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