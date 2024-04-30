Assan Panel İngiltere'de yeni üretim tesisi kuruyor

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren sandviç panel sektörü kuruluşlarından Assan Panel, İngiltere Suffolk bölgesinde yer alan Freeport East serbest ticaret bölgesinde yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, toplam 45 milyon sterlin yatırımla kurulacak yeni üretim tesisinin 2025 ortalarında tamamlanması planlanıyor.

İlk yurt dışı yatırımını 2012'de Ürdün'de, ikinci stratejik yurt dışı hamlesini 2021'de Azerbaycan'da gerçekleştiren şirket, Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiltere ve Macaristan'da ofislerini 2023'te devreye alan Assan Panel, 2025 sonbahar aylarında tamamlanması planlanan tesiste üreteceği yüksek teknolojili ürünlerini İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarına daha hızlı ve kolay şekilde ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Holding'in dünyanın beş kıtasında, 100'ü aşkın ülkeyle ticari ilişkileri bulunduğunu vurguladı.

Kayabaşı, "Topluluk şirketlerimizden Assan Panel için devreye aldığımız yeni yatırım hamlesiyle, şirketimizin Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Grubumuzun ihracat başarısına önemli katkı sunan Assan Panel'in başta İngiltere olmak üzere Avrupa sandviç panel pazarında önemli konuma geleceğine inancım tam. Önümüzdeki dönemde derinleşmek istediğimiz pek çok pazar var. Yeni yatırımlarımızla bu hedefimize kısa zamanda ulaşarak ülkemizin adını yurtdışında daha fazla duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar da yeni yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yurt dışı yatırımlarına bir yenisi daha eklemenin mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

2021'de yatırım yaptıkları Azerbaycan tesislerinde planlarını birbiri ardına başarılı şekilde devreye aldıklarını anlatan Akar, "Ürdün tesislerimiz sektörde bugün Ortadoğu'nun en önemli üretim merkezi, her yıl Ürdün’ün ihracat lideri sanayi şirketleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Sandviç panel, sera polikarbonat ve kompozit panel ürünlerinde gerek lokal gerekse bölgesel ihracat pazarlarında öncelikli tercih edilen üretici konumuna geldik." değerlendirmesinde bulundu.