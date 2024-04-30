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Sabiha Gökçen'e 4 yeni destinasyon daha ekleniyor

Sabiha Gökçen'e 4 yeni destinasyon daha ekleniyor

ISG İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Serhat Soğukpınar, "Mayısta destinasyon ağımıza ekleyeceğimiz Sofya, Kişinev, Aktau ve Bratislava şehirleriyle Avrupa ve Asya bağlantılarımız biraz daha çeşitlenmiş olacak" diye konuştu.

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) 4 yeni destinasyonla Doğu Avrupa ve Orta Asya'da uçuş ağını genişletiyor.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde 9 milyon 432 bin 83 yolculuyu misafir eden havalimanına mayısta 4 yeni destinasyon daha ekleniyor.​​​​​​​

Pegasus Havayolları, mayıs ayında İstanbul Sabiha Gökçen'den Bulgaristan'ın Sofya, Moldova'nın Kişinev, Kazakistan'ın Aktau ve Slovakya'nın başkenti Bratislava şehirlerine uçacak.

15 Mayıs'ta başlayacak Slovakya seferleriyle Bratislava şehri ilk kez direkt uçuşla İstanbul'a bağlanırken, 5 Mayıs'ta ilk kez Kişinev rotasıyla Moldova'ya da bağlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, mayısta ayrıca Kazakistan genelindeki bağlantılarını da artıracak. Türkistan, Almatı, Çimkent ve Nur-Sultan'ın (Astana) ardından Aktau (SCO) hattı İstanbul Sabiha Gökçen'den ülkeye 5'inci destinasyon olacak.

1 Mayıs'tan itibaren Sofya (SOF) hattı pazartesi, çarşamba, cuma günleri olmak üzere haftada üç frekansla, 5 Mayıs'ta başlayacak Kişinev (RMO) uçuşları haftada iki sefer, 12 Mayıs'ta açılacak Aktau (SCO) hattı haftada iki frekans ve 15 Mayıs'tan itibaren başlayacak olan Slovakya'nın Bratislava (BTS) seferleri de çarşamba ve pazar günleri haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

2023'ü tüm zamanların yolcu trafiği rekoruyla tamamlayan İSG, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 22 artırdı.

Yeni rotaların yılın geri kalanında havalimanına ilave 102 bin uluslararası yolcu kazandırması bekleniyor.

Açılan ikinci pist ile kapasitesini artıran Sabiha Gökçen halihazırda 40 iç hat, 122 dış hat bağlantısı ile 53 ülkede toplam 162 destinasyona hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Soğukpınar, yeni işbirlikleriyle destinasyon sayılarını artırmaya ve ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Soğukpınar, 'Dünyanın en güzel şehirlerinin başında gelen İstanbul'a herkesin yolunun düşmesini, buradaki güzellikleri herkesin görmesini isteriz. Sabiha Gökçen merkezli uçuşlar çeşitlendikçe hem bu dileğimiz biraz daha gerçekleşiyor hem de şehrin havalimanı olarak başta İstanbul'a ve Türkiye'ye erişimi konforlu ve kolay hale getiriyoruz. Mayısta destinasyon ağımıza ekleyeceğimiz Sofya, Kişinev, Aktau ve Bratislava şehirleriyle Avrupa ve Asya bağlantılarımız biraz daha çeşitlenmiş olacak.' açıklamalarında bulundu.

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