Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu açıklaması gündem oldu: İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmemesiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Bahçeli, "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmemesiyle ilgili eleştirilere verdiği yanıt gündem oldu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, İYİ Parti'nin kurmay takımının MHP'den istifa edenlerden kurulmasına gönderme yaparak ihanetle suçladı.

"İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz"

Bahçeli, konuşmasının sonunda hafta sonu gerçekleştirilen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'na değinerek, "Bir siyasi partide olağan üstü kongreler yapılmış yönetim değişmiştir. İç işlerine karışma hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmeli. MHP herkes tebrik etti siz neden etmediniz suçlaması ile karşılaşıyor. Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var 104 parti var, her biri kongresini yapar. Tebrik eden olur olmayan var. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da bitirdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1991 yılından itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir.

Müsavat Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.