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Meclis’te anayasa mesaisi: İlk ziyaret Özgür Özel'e

Meclis’te anayasa mesaisi: İlk ziyaret Özgür Özel'e

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek. Kurtulmuş'un ilk durağı CHP Grubu olacak.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün başlıyor. Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek. Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek olan Kurtulmuş'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor. Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek. Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.

Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak. Yeni ve sivil Anayasa'nın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak. Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.

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