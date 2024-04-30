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Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 17 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 17 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

Gaziantep'te seyir halinde olan yolcu midibüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı, 1 kişi ise öldü

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 Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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