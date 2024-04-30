Ali Erbaş Audi A8 istedi iddası! Ahmet Hakan: Suskunluğunu bozmalı

Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendisine makam otomobili olarak 15 milyon lira değerinde Audi A8 otomobili istediğine dair iddiayı kaleme aldı. Hakan, "Ali Erbaş bu haberlerle ilgili suskunluğunu bozmalı. Çünkü o sustukça aşınan, hırpalanan, yıpranan şeylerin boyutu, Ali Erbaş’ın boyutunu çok ama çok aşıyor." diye yazdı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, makam aracı olarak 15 milyon TL’lik Audi A8 istediği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erbaş'ın Audi A6 aracının yerine daha üst segmentteki A8 sipariş ettiği ileri sürüldü. Erbaş’ın makam aracı olarak verilen kırmızı Togg’u başkanlığın filosuna gönderdiği iddia edildi.

Togg'un satış fiyatı yaklaşık 1.5 milyon lirayken A8'in 15 milyonluk etiketi "Kamuda tasarruf böyle mi yapılacak?" eleştirilerine yol açarken konuya ilişkin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan değerlendirme geldi.

Bugünkü yazısında Erbaş'ı iddiaları geçiştirmeye hakkı olmadığını savunan Hakan, konunun ekonomide izlenen politikaları, şatafat ve israf tartışmalarını, seçim sonuçlarını, dindarların inandırıcılığını ve tasarruf hamlelerini çok yakından ilgilendirdiğini yazdı.

Piyasanın en pahalı otomobillerinden birine tamah etmiş midir?

"Devlet, bir tasarruf fırtınası estirmeye hazırlanırken tasarrufun ruhunu en iyi kavraması gereken makamdaki isim, gerçekten de piyasanın en pahalı otomobillerinden birine tamah etmiş midir?" diyen soran Hakan, açıklama yapmaya çağırdığı Erbaş için, "Çünkü o sustukça aşınan, hırpalanan, yıpranan şeylerin boyutu, Ali Erbaş’ın boyutunu çok ama çok aşıyor." ifadelerini kullandı.