Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: Hesap verecekler!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ve Gazze Şeridi'nde katliam saldırıları düzenleyen İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Fidan, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.