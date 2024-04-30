BIST 10.083
DOLAR 32,48
EURO 34,86
ALTIN 2.439,66
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: Hesap verecekler!

Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: Hesap verecekler!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin ve Gazze Şeridi'nde katliam saldırıları düzenleyen İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Fidan, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu, tutuklanmamak için Biden'dan yardım istemiş!
Netanyahu, tutuklanmamak için Biden'dan yardım istemiş!
Siirt'te deneme amaçlı ekilen yem şalgamının hasadı yapıldı
Siirt'te deneme amaçlı ekilen yem şalgamının hasadı yapıldı
İsrail ordusu, Gazze’de 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Gazze’de 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı
Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
Türkiye'den Fransa'nın kararına ilişkin açıklama: Karar yok hükmündedir!
Türkiye'den Fransa'nın kararına ilişkin açıklama: Karar yok hükmündedir!
Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u farklı mağlup etti
Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u farklı mağlup etti
Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu
Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü
Mehmet Şimşek'ten enflasyon için flaş mesaj: Güvenilir ortam oluştu
Mehmet Şimşek'ten enflasyon için flaş mesaj: Güvenilir ortam oluştu
Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor
Zelenskiy: Rus ordusu yeni saldırı eylemlerine hazırlanıyor
Seyir halindeki tır yolda oluşan çukura düştü
Seyir halindeki tır yolda oluşan çukura düştü
Nijerya'dan ABD'ye tehdit gibi çağrı! Paralarımızı iade edin
Nijerya'dan ABD'ye tehdit gibi çağrı! Paralarımızı iade edin