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Siirt'te deneme amaçlı ekilen yem şalgamının hasadı yapıldı

Siirt'te deneme amaçlı ekilen yem şalgamının hasadı yapıldı

Siirt'te deneme ekimi yapılan yem şalgamı olarak bilinen "Lenox"un hasadı yapıldı.

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kurtalan ilçesinde bir üreticiye ait 2 dönüm alanda bitkinin deneme ekimi yapıldı.

Yoncaya alternatif olarak üretilen bitkide hasat gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gazetecilere, deneme amaçlı ilk kez ekilen yem şalgamı​​​​​​​nın hayvan yetiştiricilerinin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını söyledi.

Siirt'te son yıllarda alternatif bitki çeşitlerinin üretimine yoğunlaştıklarını, yem şalgamı olarak bilinen bu bitkinin de sulama imkanı bulunmayan bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif olduğunu belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Özellikle 1 milyon 200 bin hayvan varlığıyla küçükbaş havyan yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk 10 il arasındayız. Kaba yem desteğiyle hayvancılığı desteklememiz gerekiyor. Son yıllarda özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle daha az su ihtiyacı bulunan ürünlere yönelim başlamaktadır. Bu bitki neredeyse yonca kadar değerli. Dönümü ortalama 6 ton kadar yeşil ot verebilmekte. 2 dönüm alanda deneme amaçlı üretilen bu ürün 2 metrenin üzerine kadar boya çıkabilmekte."

Bakanlığın tarımsal üretim planlamasıyla, özellikle az su tüketen ürünlere ve yem bitkilerine destek verdiğini dile getirin Demirhan, ürünün yaygınlaştırılması için suyun az olduğu bölgelerde teşvik edileceğini aktardı.

Ziraat mühendisi Fatma Bekçi de geçen yıl oluşturulan alanda ekimi yapılan bitkiden önemli bir verim aldıklarını belirtti.

Üretimi kolay olan bitkinin ucuz ve kaliteli olduğunu anlatan Bekçi, sıfırın altında 19 dereceye kadar dayanma özelliği olan ürünün su gerektirmediğini ve dekarda 6 ton verim alındığını söyledi.​​​​​​​

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