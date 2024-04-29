Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u farklı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Güven Yalçın, 65. dakikada Markao, 80. dakikada Can Keleş ve 90. dakikada Paoletti kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 78. dakikada Sam Larsson attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 36'ya yükseltirken Antalyaspor, 45 puanda kaldı.
Gelecek hafta Antalyaspor sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.
Antalyaspor 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Antalyasporlu Safouri, 55. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Antalyaspor mücadelenin geri kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.