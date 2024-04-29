O ülkelerdeki PKK'lı sayıları Kandil'i bile geride bıraktı

Gazeteci Nedim Şener, bugünkü yazısında Avrupa ülkelerindeki PKK sempatizanlarının sayılarını açıkladı. Ülkelerdeki rakamları tek tek açıklayan Şener, Kandil'den daha fazla PKK sempatizanının Avrupa'da yuvalandığını söyledi.

Abone ol

Türkiye son yıllarda terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre 2023 yılı rakamlarına göre ülke sınırları içerisinde terörist sayısı 77'ye kadar düştü. Türkiye, Suriye ve Irak'a da sürekli düzenlediği harekatlarla bölgedeki terörist sayıları hissedilir derecede azalttı.

Gazeteci Nedim Şener, Türkiye'de aradığını bulamayan PKK'nın Avrupa ülkelerinde hareketlendiğini ve Avrupa'daki PKK sempatizanlarının sayılarının Kandil'den fazla olduğunu belirtti.

BÜYÜK OPERASYON SIRASINDA AVRUPA'YA DİKKAT

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye ve sınır ülkelerinde hareket kabiliyeti kalmayan PKK'nın Avrupa ülkelerine ağırlık vermeye başladığını söyledi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yapması planlanan büyük operasyonuna değinen Şener, operasyonlar sırasında terör örgütü yandaşlarının Avrupa ülkelerinde eylemlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Terör örgütünün Avrupa'yı uyuşturucu ticareti, haraç toplama, insan kaçakçılığı yaparak finans, propaganda için merkez, terörist temini için insan kaynağı, malzeme temini için lojistik üssü olarak kullandığını söyleyen Şener, "PKK’lılar eylemler yaparak da Avrupa ülkelerini seslerini duyurabilecekleri propaganda merkezi haline çeviriyorlar. PKK’lı teröristler son üç yılda Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Fransa, İsviçre ve Belçika’da eylem yaptılar. " dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ PKK SEMPATİZANI SAYILARI

Şener, Avrupa ülkelerindeki PKK terör örgütü sempatizanlarının günümüzde terörün kaynağı Kandil'i bile geçtiğini belirterek, istihbarat birimlerinin açıkladığı Avrupa ülkelerindeki PKK sempatizanlarının sayılarını yazdı. Şener, bu kişilerin tüm Avrupa ülkelerinde toplam sayısının 100 bini bulduğunu belirterek "PKK sempatizanları örgütün bir talimatı ile harekete geçip kentleri ateşe verebiliyor." dedi.

İşte Avrupa ülkelerindeki PKK sempatizanlarının sayıları;

Almanya’da 20 bin

Fransa’da 20 bin

İsviçre’de 15 bin

Hollanda’da 10 bin

Belçika’da 8 bin

Avusturya’da 6 bin

İngiltere’de 5 bin

İsveç ve Danimarka’da 4 bin

Rusya’da 3 bin

İtalya ve Norveç’te bin