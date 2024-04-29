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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceği açıklandı.

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Seçim sonrası ne zaman görüşeceği merak konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme tarihi netleşti. İki lider 2 Mayıs perşembe günü bir araya gelecek.

AK Parti ve CHP liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren süreç, Özel’in Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonundaki çay buluşmasında bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaştı. 

Alınan bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa olacak. Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek,“Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım” demişti. 

Özel'in gündeminde 8 madde var

CHP Lideri'nin çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, Gezi tutukluları başta olmak üzere yargıda yaşanan sıkıntıları da içeren geniş bir dosya olacak.

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