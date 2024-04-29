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Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü açıldı

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü açıldı

Hepsiburada, ebeveynlere alışveriş deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak “Premium Anne Çocuk Kulübü”nü tanıttı. Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, markalardan ayrıcalıklı indirimler, eğlence fırsatları gibi avantajlarla ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Hepsiburada, ebeveynlerin alışveriş deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni bir uygulamaya imza attı. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,4 milyon üyeye ulaşan Hepsiburada Premium kapsamında hayata geçirilen Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, üye ebeveynlere bebek bezinden mobilyaya, sağlıklı atıştırmalıklardan tabletlere kadar 60’tan fazla markada %15’e varan tüm indirimlere ek indirim kuponları sunuyor.

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, Prima, Play Doh, Nerf, Koton Kids, Sincap Kitap gibi popüler markalardan sürekli ve ayrıcalıklı indirimler çocuk yaşına özel hazır alışveriş listeleri gibi bir dizi avantaj sağlıyor. Ayrıca Vialand Tema Park’ta %25 indirim gibi eğlence fırsatları da üyeleri bekliyor.

Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü’ne Hepsiburada Premium üyeleri ücretsiz olarak katılabiliyor. Üyelere Hepsiburada Premium’da sunulan ücretsiz kargo, %3 Hepsipara kazancının yanı sıra hediye BluTV Kids üyeliği de hediye ediliyor.

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